Coronavirus heeft ook Finland bereikt

Dat meldt de Helsinki Times op basis van een persconferentie gegeven in Rovaniemi, waar de hoofdarts van een plaatselijk ziekenhuis tekst en uitleg gaf. De Chinees was naar Lapland afgereisd en belandde dinsdag in het ziekenhuis.

Ook directeur Mika Salminen van het Nationale Instituut voor Gezondheid en Welbevinden heeft op de Finse televisie het coronageval bevestigd.

Frankrijk: teller op 5

Ondertussen hebben de Franse autoriteiten vastgesteld dat een vijfde persoon is besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om de dochter van een ernstig zieke Chinese toerist.

Zowel de nieuwe patiënt als haar 80-jarige vader liggen op de intensive care. De vrouw zou in de dertig zijn. „Haar toestand is verslechterd. Ze krijgt zuurstof toegediend”, zegt minister Agnès Buzyn (Volksgezondheid).

Duitsland

Ook in Duitsland zijn al meerdere patiënten bekend. Vier besmette Duitsers werken bij hetzelfde bedrijf. Ze zijn vermoedelijk besmet geraakt door een Chinese collega die een cursus in Beieren volgde.

Vooralsnog is in Europa geen sprake van paniek, hoewel in steeds meer landen een handjevol patiënten opduiken.