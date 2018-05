Slachtoffer fatale steekpartij is 24-jarige Emmeloorder

De steekpartij vond plaats in de Lange Nering, waar volwassenen en kinderen op straat liepen. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd zijn leven te redden, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed terplekke.

Een paar uur later heeft een arrestatieteam een 36-jarige man uit Emmeloord in zijn woning aangehouden. Volgens de politie zijn verdachte en slachtoffer waarschijnlijk bekenden van elkaar.

Wat de aanleiding van de steekpartij is, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend wie het slachtoffer was.

Rouwende mensen hebben in de buurt van de plaats delict bloemen neergelegd.