Inez Weski geschorst en van eigen site gehaald

De deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten Peter Hanenberg vroeg om de uitspraak van de tuchtrechter. Hanenberg zegt dat het hem „heel zwaar viel” om de Raad van Discipline om de voorlopige schorsing te vragen. De deken benadrukt meermalen dat het gaat om een ordemaatregel, en geen strafmaatregel. De ordemaatregel is volgens Hanenberg noodzakelijk omdat Weski op dit moment niet in staat is om haar praktijk uit te oefenen. Ze zou er zelf mee hebben ingestemd. Volgens de deken moet Weski zich volledig kunnen richten op haar verdediging, zonder daarnaast ook nog een praktijk te moeten runnen.

Inez Weski zit vast op verdenking van het doorspelen van boodschappen van en naar haar cliënt Ridouan Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Tegen Taghi is in het megaproces Marengo een levenslange gevangenisstraf geëist voor betrokkenheid bij meerdere moorden en moordopdrachten.

Eerder werd zijn neef en ex-advocaat Youssef Taghi door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar voor het doorspelen van berichten van en naar Taghi.

Youssef Taghi is definitief geen advocaat meer. Inez Weski mag zolang het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt haar vak evenmin uitoefenen. Ook niet als haar hechtenis geschorst zou worden. De deken zegt dat de maatregel wordt opgeheven zodra de verdenkingen tegen Weski ongegrond blijken te zijn.

Donderdag besloot de rechtbank in Rotterdam dat Inez Weski dertig dagen langer vast blijft zitten en dat ook de beperkingen van kracht blijven. Dat betekent dat Weski nog steeds geen contact mag hebben met de buitenwereld, tenzij eventueel onder toezicht. De termijn van gevangenhouding kan maximaal negentig dagen duren.

Voor het verlengen van de gevangenhouding is het noodzakelijk dat er sprake is van meer dan een redelijk vermoeden van schuld aan strafbare feiten. Dat wil nog niet zeggen dat die schuld ook al vaststaat. De rechtbank kijkt in dit stadium vooral of er sprake kan zijn van vluchtgevaar, van een feit waar een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer staat, van de vraag of de ’rechtsorde’ geschokt is door de verdenkingen, en het gevaar voor het doorkruisen van het onderzoek als een verdachte weer vrijelijk mag communiceren.

Vragen en onrust

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten zegt te hopen dat de beperkingen spoedig worden opgeheven. „De aanhouding en het voorarrest van mr. Weski leiden niet alleen binnen de beroepsgroep maar ook daarbuiten begrijpelijkerwijs tot veel vragen en onrust. In een tijd waarin tot onze spijt de verhoudingen tussen OM en advocatuur lijken of dreigen te verharden, heeft de praktijk dringend behoefte aan antwoorden.”

