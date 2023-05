Inez Weski geschorst en van eigen site gehaald

De Orde van Advocaten laat in een reactie aan De Telegraaf weten: „Als deken van Rotterdam, en daarmee de deken van het arrondissement waar mijn collega mr. Weski onderdeel van is, valt het mij heel zwaar de raad van discipline te hebben moeten verzoeken om mr. Weski voorlopig te schorsen. Daarbij wil ik direct opmerken dat dit een orde-maatregel betreft en nadrukkelijk geen strafmaatregel.

Lopende het onderzoek van het OM mag een advocaat dan geen praktijk voeren. Deze maatregel wordt opgeheven als blijkt dat de verdenkingen ongegrond blijken. Het betreft dus, nogmaals, een ordemaatregel en geen strafmaatregel.”

De Orde noemt de maatregel verder noodzakelijk omdat „mr. Weski op dit moment niet in staat is haar praktijk uit te oefenen.”

Criminele organisatie

De 68-jarige Weski wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen.

Weski stond Ridouan Taghi bij, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, maar legde na haar aanhouding de verdediging neer. Ze zou informatie van haar inmiddels ex-cliënt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Donderdag werd bekend dat haar voorarrest met dertig dagen verlengd wordt.

