Uit bus gevluchte man raakt gewond

Aanvankelijk dacht de politie dat degene die gewond is geraakt geëlektrocuteerd was, maar later bleek dat toch niet het geval.

De controle was aangevraagd door de buschauffeur. Waarom de chauffeur dat deed, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk waarom de zes de controle wilden ontlopen en op de vlucht sloegen. De politie doet hiernaar nog onderzoek.