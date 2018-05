Zwartrijders vluchten en bekogelen agenten

De politie kwam in actie na een melding van de buschauffeur. Hij had problemen met een groep passagiers waarvan hij vermoedde dat ze zwartreden. Op het moment dat agenten de bus binnen gingen, gingen de rellende reizigers ervandoor omdat ze zich niet wilden laten controleren.

Ze renden het spoor op. Daarbij raakte een van de buspassagiers gewond. Agenten die dichterbij wilden komen, werden bekogeld met stenen. Uiteindelijk wist de politie hen ervan te overtuigen dat de gewonde hulp nodig had. Hij is door ambulancepersoneel verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht. Daarna gaven de andere vier zich ook over aan de politie.

Het vijftal is aangehouden en er wordt onderzocht waarom zij zo nadrukkelijk uit handen van de politie wilden blijven. De politie vermoedt dat het om asielzoekers gaat omdat de chauffeur dit in zijn eerste melding zei. Daarnaast komt de bewuste buslijn langs een asielzoekerscentrum in Oisterwijk.