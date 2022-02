Feestje loopt op de klippen: reddingsbrigades halen zestien mensen van tweemastklipper

Buitenland

Weer een stapje dichter bij kleuter Rayan: reddingswerkers graven horizontale tunnel

De redding van het Marokkaanse jongetje Rayan dat al ruim drie dagen vastzit in een meer dan 30 meter diepe waterput, is weer een stap dichterbij gekomen. Reddingswerkers in Tamorot graven inmiddels een horizontale tunnel van ongeveer 3 meter om de 5-jarige kleuter te bereiken. Ze doen dit vanuit ee...