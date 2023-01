Premium Het beste van De Telegraaf

’Effect van alcohol ook tussen de oren’ Dry January: heeft het zin om mee te doen?

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Een maand lang geen alcohol drinken heeft een positief effect op het lichaam. Ⓒ Foto ANP/HH

GRONINGEN - In de (sociale) media en gewoon op het werk of thuis is de term ’Dry January’ de laatste jaren snel ingeburgerd. Na de feestmaand december vinden velen het ook wel prima om na een wellicht confronterend loopje naar de glasbak eens een langere periode helemaal niks te drinken. Via de website IkPas.nl is veel informatie te vinden over de ’30 Dagen Challenge’.