Schokkende beelden aanslag CS in rechtszaal

Voorafgaand aan de aanval dwaalde S. zo’n drie kwartier door het station. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tijdens het proces tegen Jawed S. in de rechtszaal beelden van bewakingscamera’s getoond waarop de terroristische aanslag op twee Amerikaanse toeristen in het Centraal Station van Amsterdam is te zien. De camera’s hebben ook geregistreerd hoe S. luttele seconden na zijn aanval wordt neergeschoten door de politie.