Moederdagstress? Hiermee maak je mama blij

En ook al zegt moeder dat ze niks met deze feestdag heeft, als je met zo’n last minute-geschenk komt aanzetten, scoor je geen punten. Kom daarom deze moederdag eindelijk een keer goed beslagen ten ijs met deze drie gouden tips.

1: ,,Als je voor kleding wil gaan, zorg dan dat je de lievelingswinkel van je partner of moeder kent”, adviseert de bekende personal shopper Suzi Vasques Dias. ,,Haal daar een cadeaubon. Dat scheelt teleurstellingen. Wil je het er toch op wagen, koop dan een leuke basic als een top. En bewaar de bon goed zodat ze kan ruilen als ze toch iets anders wil.”

Lees moede graag? Dan kun je een van deze halen.

2: Monique Burger van de Nieuwe Boekhandel in Amsterdam weet heel zeker dat moeder niet beter valt te verrassen dan met een boek. Maar welk? Burger tipt de nieuwe roman van Nina Polak: Gebrek is een groot woord die draait om de jonge vrouwelijke matroos Skip Nauta. Leest moeder liever een spannend boek? De verkoper adviseert De Vrouw in het Raam van A.J. Finn. Tot slot nog een aanrader: het nieuwste kookboek van Jamie Oliver, 5 Ingrediënten.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Erik van 't Woud

3. Kies een keer niet voor een cadeau, maar geef moeder een leuke dag. Natuurlijk is het lief wanneer de kinderen zondagmorgen sinaasappeltjes uitpersen en de croissants laten aanbranden, maar je kan het ook professioneel laten aanpakken met een speciale moederdaglunch of brunch. Bijvoorbeeld bij Fort aan de Klop in Utrecht waar moeder vanaf 11 uur voor de brunch wordt ontvangen met champagne. Wel even zo snel mogelijk reserveren.