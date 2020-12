Beschonken man staat met auto dwars op A58 bij Roosendaal

Getuigen meldden dat zij op de A58 bij Roosendaal, bij de afslag naar de Antwerpseweg, ineens moesten uitwijken voor een personenauto die dwars op de weg stond.

Agenten kwamen ter plaatse en zagen de bestuurder wegrennen bij het voertuig. De man klom over een muurtje en over een hek en kwam ten val in een sloot. Op eigen kracht kon de man uit de sloot klimmen en hij is aangehouden door de agenten.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Daar bleek dat hij te veel had gedronken. De man moest zijn rijbewijs inleveren en kreeg een rijverbod van acht uur.

Schade

De agenten stelden een onderzoek in naar de schade die de man zou hebben veroorzaakt. Ongeveer 200 meter van waar de auto was aangetroffen zagen de agenten een beschadigde vangrail. Bij de vangrail lag de bumper van de auto waar de man in had gereden. De schade is doorgegeven aan Rijkswaterstaat.