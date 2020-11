Roep om sluiting Utrechtse moskee: ’Gemeente lijkt er te lichtzinnig over te doen’

Shirin Musa, voorvrouw van de organisatie die opkomt voor (seksueel) onderdrukte vrouwen en meisjes, wees er eerder dit jaar op dat in de lessen van de koranschool van de moskee vrouwelijke genitale verminking, polygamie en illegale shariahuwelijken wordt goedgepraat en zelfs onderbouwd.

Musa diende daarom namens Femmes for Freedom een zogenoemd handhavingsverzoek in, waarin om sluiting wordt gevraagd. VVD-raadslid Queeny Rajkowski: „De gemeente lijkt er te lichtzinnig over te doen. Het gaat hier wel om Utrechtse meiden en vrouwen die voor het leven verminkt zijn.”

’Vrijheid van meningsuiting’

De gemeente liet in augustus weten: ’De uitingen van allFitrah (inclusief lesmateriaal) vallen onder vrijheid van meningsuiting dat is gewaarborgd in artikel 7 van de Grondwet. Verder vallen onderwijsactiviteiten onder de vrijheid van onderwijs die is gewaarborgd in artikel 23 van de Grondwet’.

Volgens Musa en de raadsfracties kan het propageren van geweld tegen vrouwen niet onder vrijheid van meningsuiting vallen, en is het beschermen van meisjes en vrouwen tegen besnijdenis en praktijken als kindhuwelijken een fundamenteel mensenrecht.

Aangifte

Omdat een aangifte van Femmes for Freedom tegen de as-Soennah-moskee in Den Haag tot vervolging door het Openbaar Ministerie leidde, ziet de politiek die mogelijkheid ook voor Utrecht.

Volgens schattingen wonen in Nederland bijna 41.000 vrouwen die zijn besneden. Ze zijn afkomstig uit landen als Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea, Soedan en Irak. In Nederland zijn alle vormen van meisjesbesnijdenis verboden.

