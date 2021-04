’Man (28) sterft na 300 squats om verbreken avondklok’

Dat melden vrienden en familie aan een correspondent van The Telegraph. Darren Manaog Peñaredondo (28) werd opgenomen in het ziekenhuis en stierf een dag na de vernederende straf. De officiële doodsoorzaak is een beroerte.

’Handen op jullie oren!’

De Filipijnen kennen een zeer strenge lockdown. Een van de maatregelen is een avondklok. Peñaredondo werd gepakt toen hij na 18.00 uur drinkwater wilde gaan kopen, samen met familie en vrienden.

Zijn vriendin, Reichelyn Balce, vertelt tegen The Telegraph dat het gezelschap vervolgens 100 squats moest doen en tegelijkertijd de oren moest vasthouden. De politie keek toe. De groep haalde de honderd niet. Daardoor moest alles opnieuw. Na in totaal zo’n driehonderd oefeningen stortte Peñaredondo in elkaar.

Volgens een patholoog kunnen de oefeningen hebben bijgedragen aan het sterven. De politie ontkent de oefeningen en zegt de mensen wel in een rij te hebben gezet om daarna ’de regels uit te leggen’.