Met je hond naar de bios

Amsterdam - In de Amsterdamse bioscoop Cinecenter rook het vanochtend anders dan normaal gesproken: voor het eerst werd daar een filmochtend georganiseerd speciaal voor honden. In de zaal zaten ongeveer 15 honden met bijbehorende baasjes en aanhang. ,,Het is net alsof je op stap bent met een kind. Die geef je patat en cola. Pavlov krijgt hondenpopcorn.”