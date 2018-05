Crimineel loopt binnen met gejat politie-uniform

Dieven sloegen afgelopen herfst in de provincies Groningen en Friesland toe bij dienders thuis. Ze gingen er in dezelfde periode na een zeer professioneel uitgevoerde inbraak in Zevenbergen bij een stomerij vandoor met een rek vol broeken, jassen en overhemden en overvielen in maart dit jaar zelfs een pakketbezorger in Utrecht om aan politiekleding te komen. De buit: meerdere complete uniformen.

De politie neemt zulk soort diefstallen steevast zeer hoog op. De uniformen worden regelmatig gebruikt bij verschillende soorten misdrijven. Zo zetten nepagenten in het verleden op de A16 buitenlandse automobilisten langs de kant van de weg om hen te bekeuren. Ze klopten verkeersdeelnemers honderden euro’s aan contanten per persoon uit de zakken.

Bekijk ook: Politiekleding gestolen uit politiebureau

Vanuit het hele land kwamen in het recente verleden meldingen van namaakdienders die het uniform en het vertrouwen erin misbruikten voor een babbeltruc. De nepagenten belden aan bij oudere mensen en kletsen zich met een smoes naar binnen. Eenmaal daar hielpen ze zichzelf aan geld, sierraden en andere kostbaarheden.

Diefstallen van uniformen liggen uitermate gevoelig. Het nieuws dat er bij de eenheid Noord-Nederland afgelopen najaar binnen korte tijd drie keer politiespullen werden buit gemaakt tijdens woninginbraken kwam per ongeluk naar buiten. Info hierover zat tussen stukken die werden vrijgegeven in het kader van een Wet Openbaarheid van Bestuur-procedure. Deze inbraken waren extra pijnlijk omdat in één geval ook een dienstwapen werd meegenomen.