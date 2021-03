OM eist 14 jaar cel tegen ‘bendeleider’ Rico de Chileen

Volg de zaak vanaf 09.00 uur op telegraaf.nl via rechtbankverslaggever Saskia Belleman onderaan dit bericht.

Volgens justitie hadden de 47-jarige R. en Taghi, hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo, „gezamenlijke belangen die ze wilden verdedigen.” Justitie beschouwt de Chileense Amsterdammer als een kopstuk in de onderwereld.

Volgens het OM leidde R. een luxeleven van het geld dat hij verdiende. Zo had de man meerdere dure appartementen tot zijn beschikking, vertoefde hij in luxueuze hotels en bezat hij dure auto’s, horloges en tassen vol designerkleding.

’Over en weer’

Het OM heeft in de rechtbank geschetst dat de mannen elkaar „over en weer ondersteuning aanboden.” Details over moordaanslagen „werden door coördinatoren teruggekoppeld en R. en Taghi overlegden daarna samen over wat goed en fout was gegaan.” Hun innige relatie zou naar voren komen in berichten waarin ze ’HermanoSir’ schreven, een samenvoeging van hun bijnamen Hermano en Sir. „De Brangelina van de onderwereld”, aldus de officier van justitie.

Volgens justitie hebben R. en Taghi bijvoorbeeld de moord op misdaadblogger Martin Kok besproken. Die liquidatie is volgens het OM uiteindelijk uitgevoerd door leden van de organisatie van Taghi.

In het huidige proces tegen R. zijn geen concrete moorden aan hem gekoppeld, maar het OM vindt wel dat de communicatie erop wijst dat de Chileense Amsterdammer een moordorganisatie aanstuurde, die zich ook bezighield met cocaïnehandel en witwassen. Er wordt nog gewerkt aan een tweede strafzaak tegen R. die specifiek toeziet op verdenkingen van moorden.

R. waarschuwde eerder voor tunnelvisie. De conclusies van het OM zijn volgens hem vooral gebaseerd op hypotheses en verkeerde interpretaties. Later op maandag volgt de strafeis tegen de man.

Bekijk ook: Jagen op het fortuin van de cokemaffia

Zwijgzaam

De rechtbank heeft in totaal zes dagen voor het proces uitgetrokken. Woensdag houdt R.’s advocaat zijn pleidooi. R. heeft tot dusver slechts op onderdelen willen verklaren en voor het overige vooral gezwegen. Taghi staat terecht in het grote liquidatieproces Marengo, dat op 22 maart inhoudelijk van start gaat.