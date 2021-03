OM komt met strafeis voor ’Rico de Chileen’ (47)

Volg de zaak vanaf 09.00 uur op telegraaf.nl via rechtbankverslaggever Saskia Belleman onderaan dit bericht.

Het OM is vorige week woensdag al begonnen met het tien uur durende betoog dat met de eis zal worden afgesloten. Het tot nu toe geschetste beeld van R. is dat van een ’topcrimineel’ die een luxeleven leidde, met een uitgesproken voorkeur voor peperdure auto’s, dito horloges en merkkleding. R. opereerde in de luwte, aldus het OM, om ondergeschikten „het vuile werk” te laten opknappen.

Veel van het bewijs bestaat uit talloze versleutelde berichten die R. met zijn criminele handlangers zou hebben uitgewisseld. Specialisten van de politie hebben die communicatie leesbaar kunnen maken. Een aantal van die berichten toont volgens justitie „de koelbloedige wijze” waarop Taghi en R. „over leven en dood beslissen.” R. is in 2017 in Chili opgepakt en vervolgens aan Nederland uitgeleverd.

Zwijgzaam

De rechtbank heeft in totaal zes dagen voor het proces uitgetrokken. Woensdag houdt R.’s advocaat zijn pleidooi. R. heeft tot dusver slechts op onderdelen willen verklaren en voor het overige vooral gezwegen. Taghi staat terecht in het grote liquidatieproces Marengo, dat op 22 maart inhoudelijk van start gaat.