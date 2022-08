Man met vals Amerikaans rijbewijs valt door de mand: ’Foto was een selfie op de bank’

Deze man liet de agenten een document zien dat een Amerikaans rijbewijs moest voorstellen. Dit document was zo slecht nagemaakt dat het totaal niet leek op een rijbewijs. In plaats van een pasfoto te gebruiken, had hij een selfie op de bank als foto op het document geplakt.

,,Normaal gesproken als iemand zich identificeert met een vals rijbewijs, wordt deze persoon aangehouden voor identiteitsfraude. In dit geval was het document zo slecht en leek het niet op een Amerikaans rijbewijs. De bestuurder heeft een bekeuring gekregen voor het rijden zonder rijbewijs en het document is in beslag genomen’’, laat de politie weten op Facebook.