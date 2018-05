Ambassades VS in moslimlanden beter beveiligd

Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse regering heeft de veiligheidsmaatregelen verscherpt voor haar diplomatieke posten in islamitische landen. Regeringsmedewerkers zeiden tegen CNN dat die extra waakzaamheid vooral te maken heeft met de opening van de Amerikaanse ambassade maandag in Jeruzalem. Washington houdt voor die dag rekening met protesten bij Amerikaanse ambassades in moslimlanden.