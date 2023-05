Premium Het beste van De Telegraaf

Student (18) valt uit raam campus Maastricht en overlijdt: school en politie spreken van noodlottig ongeval

Maastricht - Een achttienjarige student blijkt op 9 mei uit het raam te zijn gevallen op de campus van de hotelschool in Maastricht en enkele dagen later overleden. Afgelopen zondag was er een herdenkingsbijeenkomst.