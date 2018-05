Stakingen Schiphol opgeschort

„Maandag hervatten we het cao-overleg, nadat ons actiecomité een uitnodiging van de werkgevers ontving om verder te praten”, zegt een FNV-woordvoerder.

Een onafhankelijke ’verkenner’ heeft volgens hem zaterdag zijn positieve bevindingen om een compromis in het arbeidsconflict te bereiken, aan alle partijen kenbaar gemaakt.

„We zien weer voldoende aanknopingspunten om afspraken te maken over betere werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers bij de afhandelingsbedrijven”, aldus de FNV-zegsman.

Onderlinge concurrentie

In totaal vallen 1650 mensen onder deze cao’s. De werkgevers zijn bereid om te praten over een sector-cao om de onderlinge concurrentie op de werkvloer in goede banen te leiden.

De werknemers bij de incheckbalies, in de bagagekelder en op het platform strijden voor lagere werkdruk, minder strakke roosters, meer vaste contracten en een loonsverhoging.