’Hema wist al lang van foute geodriehoek’

„Het was net of ik vrijdag alles herbeleefde toen ik las over deze problemen” laat Annemarie Plevier weten. Het probleem, zo bleek deze week, zit vooral in de streepjes aan de buitenkant. Tussen de getallen 50 en 60 staan er elf, tussen 60 en 70 staan er tien. Het moeten er negen zijn.

Drukwerk

Plevier vertelt in maart met een ’foute’ geodriehoek – een combinatie van een lineaal en gradenboog – terug te zijn gegaan naar de vestiging in Nieuw-Vennep.

„Het drukwerk was helemaal verkeerd, het was scheef. Je kon meteen zien dat het niet klopte, en je kon er absoluut niet goed mee meten of werken. Er was meer mee mis. Ik vermoed dat veel van deze geodriehoeken uit een grote plaat zijn gesneden en dat daar ook iets fout is gegaan, want er zaten ook verdikkingen op, mogelijk afkomstig van plastic van andere geodriehoeken.”

"De werknemers keken mee en erkenden dat er iets mis was, ze zouden er werk van maken. Wat er daarna is gebeurd, weet ik niet."

Plevier, die het meethulpmiddel voor haar schoolgaande dochter kocht, mocht het exemplaar omruilen, maar kwam er in de winkel al snel achter dat ze allemaal onbruikbaar waren. „Dat

heb ik toen ook gemeld bij de winkel. De werknemers keken mee en erkenden dat er iets mis was, ze zouden er werk van maken. Wat er daarna is gebeurd, weet ik niet. Maar als er niks is gebeurd, is dat natuurlijk niet goed. Zeker niet omdat maandag een heel belangrijke examenperiode voor zoveel mensen aanbreekt.”

Ze vindt het ook sneu voor leerlingen die mogelijk al testen of toetsen hebben gedaan en daarbij zonder het te weten verkeerd materiaal hebben gebruikt. „Dat is gewoon jammer. Ik heb overigens wel zonder problemen mijn geld teruggekregen. En heb daarna bij een andere keten een goed exemplaar gekocht.”

Landelijk probleem

Een woordvoerster van HEMA laat weten pas maandag uit te kunnen zoeken wat er mogelijk verkeerd is gegaan en waarom er niet eerder is ingegrepen. Het warenhuis liet pas vrijdag de voorraad blokkeren nadat er, na vragen van De Telegraaf, onderzoek was verricht.

„Het is een landelijk probleem”, erkende de woordvoerster. Ze riep vooral eindexamenkandidaten op goed te controleren of ze een correcte geodriehoek hadden. Vooral voor kandidaten die eindexamen wiskunde moeten doen, is het cruciaal dat hun materiaal betrouwbaar is.

HEMA riep daarnaast al haar winkels op hun voorraad zo spoedig mogelijk te checken, en ervoor te zorgen dat er alleen nog geschikte geo’s verkrijgbaar zijn. Toch leek ook dat niet overal meteen goed te zijn gegaan. De 16-jarige eindexamenkandidate Lonneke van Krimpen, die de fout onlangs ontdekte, kwam gisteren in de vestiging in Etten-Leur alsnog een verkeerd exemplaar tegen.