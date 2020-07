Rutte lijkt zijn zin te krijgen op EU-top

Premier Rutte lijkt in verhit debat met zijn Luxemburgse ambtgenoot Xavier Bettel (r.) bij de start van dag 2 van de EU-top over de begroting en de coronasteun. Ⓒ EPA

Brussel - Het aangepaste voorstel waar de 27 leiders op de tweede dag van hun EU-top in Brussel over praten lijkt een heel eind in de richting van de Nederlandse eisen te komen. De vasthoudendheid van premier Rutte lijkt daarmee zijn vruchten af te werpen, al moet hij ook concessies doen op het gebied van subsidies die hij liever helemaal niet wil.