UMCG: nepbericht over coronavirus in omloop

Het lijkt te gaan om een nieuwsbericht van de NOS met als titel ’Corona-infectie bij personeel Ziekenhuis in Groningen en Scheemda’. Daar klopt niets van. Het UMCG zit met het bericht in de maag en besloot te waarschuwen.

„Dit bericht is nep en onjuist. Het bevat een link naar een ongepaste afbeelding en mogelijk een virus”, aldus het ziekenhuis. „Stuur het niet door en klik niet op de link.”

Er zijn nog geen Nederlanders besmet met het nieuwe coronavirus. Wel zijn er besmettingen in onder meer Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Het aantal besmettingen stijgt buiten China echter „niet dramatisch”, zei de directeur voor noodmaatregelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag tijdens een persconferentie in Genève.

„Buiten de besmettingsgevallen op het cruiseschip Diamond Princess zien we geen sterke toename”, aldus directeur Mike Ryan. Op donderdag werden nog eens 44 besmettingsgevallen gerapporteerd op het schip, waardoor het totaal buiten China op 219 kwam. In China is de situatie wel urgent. Daar zijn meer dan 1300 mensen gestorven aan het virus en meer dan 60.000 mensen zijn besmet.