‘Songfestival bagger? Nou, en?’

En dus – het is niet de eerste keer als het gaat over De Kwestie – worden we het niet in grote lijnen eens. Om maar eens te beginnen met de Songfestival-haters, teeceenl792 vindt het te gek worden: „Het is een walgelijke vertoning. (…) Kan het ook gewoon normaal? Toen die Oostenrijker (of -rijkse) een paar jaar geleden won, was voor mij het einde van de beschaving nabij. Het wordt alleen maar gekker.” Harry de Breker is het daar volmondig mee eens: „Dit heeft niets meer met muziek te maken, dus stoppen die bagger.”

Vooral de kwaliteit van de geboden muziek zit veel kijkers echt hoog. Gerardvantol bijvoorbeeld: „Ik volg die freakshow al jaren niet meer. Ik vond ook vroeger de winnaar niet altijd mijn smaak, maar het ging in ieder geval om de ’song’ en niet om wie de meest idiote act kan neerzetten.” En Rob B: „Het is al jaren en jaren tenenkrommend om naar te kijken. Flutliedjes en vierderangs ’zangers en zangeressen’ die ook niet schijnen te weten waarom ze daar op het podium staan.” chantalleke29787: „De charme van weleer is het kwijt. En ik lees net dat Boef ambities heeft om mee te doen. Dan haak ik echt af...”

Maar goed, je kunt mensen ook hun pleziertje gunnen, zelfs als je het zelf ’walgelijk’ vindt. Johan van der Man zegt in dat kader: „Volgens mij is muziek een kwestie van smaak. Het valt op dat velen met een discussie over het Songfestival hun smaak aan anderen willen opdringen. Zij vinden het niets, dus snappen ze niet dat anderen het wel leuk vinden. Elk land heeft nu eenmaal zijn eigen muzikanten en muziekstijlen. Wat is daar nu zo erg aan? Laat iedereen het toch lekker voor zichzelf beslissen.” En Dbollerus zegt:„Brood en spelen houden het gepeupel in toom. Ook al bestaat het grotendeels uit smakeloos vertier van over het paard getilde exhibitionisten, ik heb er geen probleem mee zolang het vreedzaam is, niet al te veel gemeenschapsgeld slurpt, en ik er verder geen aandacht aan hoef te besteden.”

Nou ja, accepteren is één ding, oplossen is een tweede. Petra M heeft een idee: „Ik zou voorstellen om een Songfestival te organiseren waar alleen gezongen wordt zonder al die poespas eromheen.”

Dan komt kwaliteit vanzelf bovendrijven, maar dat gebeurde voorheen – sporadisch – ook wel. GJU: „Ondanks alle gedoe eromheen, is het Songfestival toch voor veel artiesten de start van een (inter)nationale carrière. Dat wordt in deze discussie toch vergeten. De bekendste twee: Abba en Celine Dion. Alles hangt echter af van de ’follow ups’. Omdat het ’afbreukrisico’ zo groot is, lopen juist bekende artiesten met een heel grote boog om het Songfestival heen. „

En toch is dat geen reden om niet te kijken: Mazades zit zaterdagavond gewoon voor de buis. „Nou mensen, ik kijk met veel plezier en geef met nog meer plezier commentaar. En al die commercie eromheen... Ze gaan hun gang maar. Wordt weer genieten vanavond.” En gelderman pakt pen en papier er weer bij: „Ik weet niet hoe snel ik moet zappen als er eredivisievoetbal op televisie is. Maar ieder zijn meug hè? Laat mij drie avonden per jaar genieten van dat ’vreselijke’ Songfestival en de spannende puntentelling.”