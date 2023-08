Rem op milieuplannen: provincies teruggefloten, wensen miljarden te duur

Alle provincies hebben op verzoek van het kabinet een plan gemaakt om stikstof te reduceren en natuur te verbeteren. In totaal claimen zij zo’n 58 miljard euro. Van der Wal laat weten dat dat onrealistisch is: in totaal komt er 24,3 miljard in het totale stikstoffonds terecht, als dat fonds al van de grond komt. „Dat bedrag wordt eerder naar beneden dan naar boven bijgesteld vanwege de financiële situatie van ons land”, waarschuwt Van der Wal. Over de hoogte en de haalbaarheid van het stikstoffonds en het klimaatfonds (nog eens 35 miljard) wordt sinds de val van het kabinet Rutte IV door Haagse politici gespeculeerd.