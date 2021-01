Man (58) overleeft 18 dagen in Australische wildernis

Dagenlang werd er naar Weber gezocht in de staat Queensland, maar toen hij niet gevonden werd, staakte de politie de zoektocht. Het was een lokale politicus genaamd Tony Perrett die de man afgelopen zondag toevallig aantrof.

Weber werd 6 januari voor het laatst gezien toen hij een hotel in Kilkivan samen met zijn hond verliet. Hij raakte in de problemen toen zijn auto vastliep op een modderige weg, zo meldt de BBC. Volgens de politie bracht de man drie dagen in zijn auto door toen hij zonder water kwam te zitten. Hij besloot te voet verder te gaan maar verdwaalde. Vlakbij een dam besloot hij op hulp te wachten. Hij overleefde door „op de grond te slapen, water te drinken van de dam en het eten van paddenstoelen.” Weber bleek uiteindelijk zo’n drie kilometer van zijn auto te bivakkeren.

„Hij zat onder een boom vlakbij een dam en zwaaide naar ons”, aldus Perrett. „We zijn de afgelopen weken meerdere keren vlakbij de dam geweest maar toen we hem zagen was dat toch wel geweldig.”

Weber had het zwaar, maar is niet gewond geraakt door het avontuur. Zijn hond is nog niet terecht.