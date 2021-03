EMA raadt het gebruik van ivermectine af tegen corona

Ivermectine is een geneesmiddel dat gebruikt wordt tegen darmwormen, parasitaire mijten en luizen. Het wordt ook in de diergeneeskunde gebruikt. Sommigen beweren echter dat dit middel ook een prima geneesmiddel is voor coronapatiënten.

Volgens het EMA kan ivermectine het coronavirus wel tegengaan, maar pas bij veel hogere concentraties dan die zijn toegestaan. Vergiftiging bij gebruik ervan in hogere dan de goedgekeurde doses kan daarom niet worden uitgesloten.