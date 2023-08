Marissa (15) werd ernstig mishandeld door pesters: ’Probeerde mezelf zo klein mogelijk te maken’

Pestgedrag kan behoorlijk uit de hand lopen, heeft Marissa Schregardus (15) uit Franeker ondervonden. Onlangs werd ze ernstig mishandeld door leeftijdsgenoten. Vrijwilligersorganisatie SAR (Search and Rescue) Nederland start in september een voorlichtingscampagne op Friese scholen over pestgedrag.

Marissa Schrerardus (15) uit Franeker. Links moeder Irma Rondaan (33). Ⓒ Catrinus van der Veen