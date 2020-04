LIVE | Lichte stijging nieuwe coronadoden in België

De afgelopen 24 uur zijn in België 327 doden geteld als gevolg van het coronavirus. Dat hebben de autoriteiten zaterdag bekendgemaakt op hun dagelijkse persconferentie. Het totaal aantal overlijdens door het coronavirus in België komt daarmee officieel op 3346 te staan.

Het aantal doden steeg zaterdag opnieuw licht na de 325 van vrijdag. Er werden 421 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, terwijl 418 personen het ziekenhuis mochten verlaten. Dat brengt het totale aantal opgenomen patiënten op 5635.

Op de afdelingen intensive care is er een lichte daling van het aantal patiënten, met nog 1262. Dat zijn er 16 minder dan vrijdag. Precies 981 personen worden beademd, oftewel 12 minder dan de voorgaande dag.

