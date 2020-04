LIVE | Nog eens 900 doden door coronavirus in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië zijn in 24 uur tijd 917 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het aantal sterfgevallen door het virus op 9875, melden de gezondheidsautoriteiten.

Het gaat bij de nieuwste sterfgevallen om mensen van tussen de 11 en 102 jaar oud volgens Britse media. Van de overledenen hadden er meer dan dertig geen gezondheidsproblemen voor ze het virus opliepen. De stijging was lager dan vrijdag.

(Bekijk hier het liveblog van vrijdag 10 april.)

De andere hoofdpunten in het nieuws:

Vanuit het buitenland:

Lichte stijging nieuwe coronadoden in België

Ierland verlengt lockdown tot 5 mei

Kleinste stijging aantal doden in Spanje sinds 23 maart

Sprankje hoop in Duitsland: minste nieuwe doden in 10 dagen

Toch besmettingen in Italiaans ’Asterixdorpje’

Peru beëindigt gender-lockdown

Nieuwe besmettingen in China

Meer dan 2000 doden in etmaal in VS

Financieel-economisch:

Veel ondernemers grijpen mis bij steunmaatregelen

Uit de sportwereld:

Entertainment:

Festival Burning Man dit jaar alleen online

Een speciale corona-update podcast die volledig in het teken staat van het aankomende paasweekend. Telegraafverslaggevers én luisteraars steken alle mensen die eenzaam zijn door de coronacrisis een hart onder de riem. Luister ’m hier, hieronder of via je eigen podcast app.