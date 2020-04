LIVE | VS melden wereldwijd meeste coronadoden

De Verenigde Staten tellen nu de meeste doden door het nieuwe coronavirus, stellen Bloomberg News en de Johns Hopkins University op basis van de meest recente cijfers. Het land is met tenminste 19.563 doden Italië voorbijgestreefd en geldt volgens hen nu als het epicentrum van de pandemie.

Gouverneur Andrew Cuomo van New York maakte zaterdagmiddag 783 nieuwe sterfgevallen door het longvirus bekend. Daardoor komt het dodental in de staat New York nu op 8627.

Daarmee overstijgen de VS Italië, dat tot vrijdag qua doden het zwaarst getroffen land ter wereld was. Italië registreerde zaterdag 619 nieuwe sterfgevallen, aldus een regeringswoordvoerder, waardoor het totaal nu op 19.468 komt.

Spanje staat wat betreft dodelijke slachtoffers op de derde plaats met 16,353 sterfgevallen door het longvirus. De bevolking van de VS is vijf keer zo groot als die van Italië en zeven keer zo groot als die van Spanje.

Wereldwijd zijn er meer dan 1,6 miljoen bewezen besmettingen met corona en is het dodental de 103.000 gepasseerd.

De andere hoofdpunten in het nieuws:

Vanuit het buitenland:

Nog eens 900 doden door coronavirus in Groot-Brittannië

Lichte stijging nieuwe coronadoden in België

Ierland verlengt lockdown tot 5 mei

Kleinste stijging aantal doden in Spanje sinds 23 maart

Sprankje hoop in Duitsland: minste nieuwe doden in 10 dagen

Toch besmettingen in Italiaans ’Asterixdorpje’

Peru beëindigt gender-lockdown

Nieuwe besmettingen in China

Meer dan 2000 doden in etmaal in VS

Financieel-economisch:

Veel ondernemers grijpen mis bij steunmaatregelen

Staten VS vragen 500 miljard dollar voor begrotingstekorten

Uit de sportwereld:

Entertainment:

Festival Burning Man dit jaar alleen online

