Sloep botst met watertaxi bij Erasmusbrug: 12 man overboord

Een woordvoerder van de hulpdiensten sprak nadat iedereen veilig uit het water was van een enorm geluk bij een ongeluk dat er zo snel hulp was. Slechts drie van de opvarenden van de motorsloep zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Ze hebben lichte verwondingen en botbreuken.

De overige uit het water geredde drenkelingen werden aan de kant geholpen door toegesneld medische personeel. „Er wordt in dit soort gevallen altijd standaard een traumahelikopter opgeroepen”, liet een woordvoerder van de Hulpverleningsregio weten.

De Hulpverleningsregio Rotterdam-Rijnmond sloeg meteen groot alarm na de aanvaring. Zo kwamen de politie te water, de havenpolitie en enkele andere plezierschepen in de buurt meteen naar de plek des onheils om iedereen zo snel mogelijk uit de snel stromende Maas te krijgen. Maar liefst vier duikteams werden opgeroepen. Naast drie uit Rotterdam werd ook het duikteam van de brandweer Haaglanden uit Delft opgeroepen.

De precieze oorzaak van de aanvaring wordt later onderzocht. „Het was eerst zaak om iedereen veilig uit het water te krijgen. De politie zal het verder onderzoeken. Ook of de opvarenden allemaal een reddingsvest aan hadden wordt dan bekeken.”