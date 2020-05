Kinderlokker kon met enkelband gewoon doorgaan: in Assen, Groningen, Emmen en Zwolle

Het Openbaar Ministerie verzocht de rechtbank twee weken geleden tot omzetting van de tbs-maatregel. W. woonde in Assen onder begeleiding toen hij in januari opnieuw werd opgepakt voor het seksueel lastigvallen van een jong kind. De gegevens in zijn enkelband verraadden nog eens vier incidenten in Groningen, Emmen en Zwolle. De slachtoffers waren tussen de vier en acht jaar.

W. is tussen 2004 en 2014 al vijf keer als schennispleger veroordeeld. Hij werd in 2015 in zijn woning in Veendam opgepakt voor kinderlokken in Emmen, Drachten, Leeuwarden en Hoogeveen. Hij kreeg hiervoor twee jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd. Dit bleek niet toereikend, nu de man opnieuw de fout is ingegaan, zei de rechter. Uit veiligheidsoverwegingen is W. dwangverpleging opgelegd.