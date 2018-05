Rechter ’rehabiliteert’ Berlusconi voor terugkeer in politiek

Silvio Berlusconi Ⓒ AFP

MILAAN - Oud-premier Silvio Berlusconi mag volgens de Italiaanse media hopen op een spoedige terugkeer in de politiek. „Berlusconi is gerehabiliteerd”, kopte de krant Corriere della Sera zaterdag, zich beroepend op een gerechtelijke uitspraak van het Hof in Milaan. Op grond daarvan kan de 81-jarige veteraan zich weer verkiesbaar stellen en een politiek ambt bekleden.