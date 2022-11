Weer zicht op uitzetting uitgeprocedeerden naar Marokko

De zaak draaide om het begrip ’uitzetting binnen redelijke termijn’. Zolang dat er niet is, mogen uitgeprocedeerden niet in vreemdelingendetentie worden gezet. Dat was enige tijd het geval.

Maar gebleken is dat de autoriteiten in Marokko tussen maart en augustus van dit jaar elf laissez-passers (tijdelijke inreisdocumenten) hebben verstrekt, waarvan zes aan vreemdelingen zonder identiteitspapieren. Drie vreemdelingen zijn in die tijd gedwongen uitgezet naar Marokko. Ook heeft Marokko van 110 mensen de Marokkaanse nationaliteit bevestigd en worden weer presentaties in persoon georganiseerd - gesprekken waarin de identiteit van de vreemdeling wordt bevestigd.

Daarmee is de situatie wezenlijk anders dan in april 2021, zegt de Raad van State. Toen oordeelde hij nog dat er geen zicht was op uitzetting binnen redelijke termijn naar Marokko, omdat het land al langere tijd geen laissez-passers had verstrekt.

Vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland, kunnen worden vastgezet om zeker te stellen dat ze worden uitgezet. Deze zaak was aangespannen door een uitgeprocedeerde Marokkaan die het niet eens was met zijn detentie.

Marokko staat op de lijst van ’veilige landen’. Mensen uit die landen komen doorgaans niet in aanmerking voor asiel in Nederland.

Gevoelig thema

Het terugsturen van mensen met een Marokkaans paspoort die niet in Nederland mogen blijven, is politiek een zeer gevoelig thema. Dat komt doordat er een groep is die veel overlast veroorzaakt of strafbare feiten pleegt, maar vooralsnog niet teruggestuurd kon worden. Zij houden bovendien, net als andere zogenoemde veiligelanders, vaak plekken bezet in de opvang voor asielzoekers die mogelijk wél in aanmerking komen voor verblijf in Nederland.

NRC meldde onlangs dat er als gevolg van verbeterde betrekkingen een deal zou zijn tussen Den Haag en Rabat over het terugsturen van Marokkanen die hier niet mogen blijven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde dat niet bevestigen, maar liet wel weten dat de banden tussen Nederland en Marokko zijn „verbeterd, inclusief op terugkeer.”