’Noord-Korea ontmantelt nucleaire testlocatie binnenkort’

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ⓒ EPA

PYONGYANG - Noord-Korea zal zoals beloofd de locatie die is gebruikt voor nucleaire tests op korte termijn ontruimen en ontmantelen. Dat gebeurt op 23, 24 of 25 mei, afhankelijk van de weersomstandigheden. De regering in Pyongyang heeft dat zaterdag bekendgemaakt.