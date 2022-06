Erdogan heeft veel teruggekregen voor loslaten veto

Zweden en Finland hebben schriftelijk beloofd met Turkije samen te werken tegen de PKK, die als terroristische organisatie wordt aangemerkt. Dit keer wordt ook de Syrische tak van de PKK, de Koerdische militie YPG, expliciet vermeld. Deze werd eerder door Zweden gesteund wegens diens strijd tegen IS. Zelfs de islamitische organisatie van de in de VS in ballingschap verkerende Fethullah Gülen wordt expliciet genoemd. Erdogan houdt de beweging, met wie hij ooit bevriend was, verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in 2016. Turkije beschouwt de Gülen-beweging als een terroristische organisatie, FETÖ genoemd.

Inlichtingendiensten

Verder komt er samenwerking tussen inlichtingendiensten tussen de landen. Zweden en Finland beloven uitlevering van terroristen. De Turkse minister van Justitie heeft direct om uitlevering gevraagd van 33 verdachten in Zweden en Finland. Ook wordt het wapenembargo van Zweden en Finland tegen Turkije opgeheven. Beide landen steunen verder nu deelname van Turkije aan het Europese defensieproject PESCO.

Bovendien heeft Erdogan de president van de VS Joe Biden blij gemaakt met het akkoord. Turkije had zijn aanvankelijke veto over Zweden en Finland niet gekoppeld aan verlangens jegens de VS. Maar die verlangens bestaan wel. Mogelijk zal Washington daar nu aan tegemoet komen, bijvoorbeeld door de levering van nieuwe F-16’s.

De winst komt Erdogan gelegen. Turkije heeft met een economische crisis en een gierende inflatie te maken. Een internationaal succes is een opsteker voor hem. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen.

Koerden

Veel Koerden in Turkije stemmen op de HDP, een partij die in het parlement in Ankara zit en als de politieke tak van de PKK kan worden beschouwd. Tot overmaat van ramp voor Turkije kan die partij bij de presidentsverkiezingen volgend jaar wel eens een beslissende rol gaan spelen voor welke coalitie gaat winnen.

Nadat Erdogan in november 2002 aan de macht kwam was hij voor veel Koerden een hoop. Hij bracht ontwikkeling in het Koerdische zuidoost Turkije, hij was net als de Koerden gekeerd tegen de oude staatsideologie die nadruk legde op de etnische Turk (Erdogan ging als islamist uit van broeders in hetzelfde geloof) en stond, om tegemoet te komen aan de EU, als eerste Turkse premier Koerdische taal in de media toe. Erdogan heeft zelfs via het hoofd van de geheime dienst Hakan Fidan in Oslo geprobeerd om tot een vredesakkoord met de PKK te komen. Maar van de hoop onder de Koerden is weinig overgebleven. Erdogan zal ze weer moeten paaien.