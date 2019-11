Trekvogels moeten af van coffeeshop

Dat oordeelt de KNVB. Het bestuur van de Trekvogels is over het standpunt van de voetbalbond ingelicht, meldt Omroep Gelderland. Het gaat om het zevende elftal van de Nijmeegse amateurvereniging. Bij hen prijkt coffeeshop de Kronkel op het shirt. „Volgens de gedoogcriteria voor coffeeshops is het niet toegestaan dat coffeeshops reclame voor drugs en de coffeeshop maken. Dat geldt voor alle sectoren en dus ook in het voetbal”, aldus de voetbalbond.

Verder wijst de bond ook op het eigen reglement binnen het amateurvoetbal. Daarin staat dat shirtsponsoring niet mag verwijzen naar tabaksproducten. „Als wij dit signaleren, dan wordt hiervan aangifte gedaan bij de tuchtrechtelijke organen van de KNVB”, waarschuwt de bond.

’Sprankelend spel’

Het vriendenteam in kwestie kan er wel om lachen, valt op te maken uit de reactie van een woordvoerder. „Wij zijn van mening dat de commotie niet over sponsoring hoort te gaan, maar over het sprankelende spel van Trekvogels 7. Zij worden hierin tekort gedaan.”