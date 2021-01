WHO-baas: ’Rijke landen houden bijna alle vaccins voor zichzelf’

Slechts enkele tientallen voor Guinee

Van de 40 miljoen vaccins die inmiddels wereldwijd al werden toegediend, verdwenen er 39 miljoen in een arm van een inwoner van een rijk land. De arme landen moeten het met veel magerder aantallen doen. Sterker nog: Guinee, met zo'n 13 miljoen inwoners, heeft slechts enkele tientallen prikken met het Russische Spoetnik-vaccin kunnen zetten. Meer doses zijn er niet op voorraad in het West-Afrikaanse land, schrijft Het Nieuwsblad.

Op deze ongelijkheid leverde Tedros maandag felle kritiek. ,,Als we eerlijk zijn, kunnen we stellen dat de wereld op het punt staat een catastrofale morele nederlaag te lijden. En de prijs die hiervoor betaald wordt, zal bestaan uit de levens van inwoners van de armste landen”, zei hij volgens de BBC tegenover de raad van bestuur van de WHO.

Eigen volk als prioriteit

Tot dusver hebben China, India, Rusland, Engeland en de Verenigde Staten geïnvesteerd in het produceren van een vaccin. Daarnaast waren er internationale samenwerkingen die het produceren van een vaccin mogelijk maakten, zoals in het geval van het Duits-Amerikaanse Pfizervaccin. Bijna al deze landen hebben het vaccineren van hun eigen volk geprioriteerd.

De ongelijke vaccinverdeling is niet onverwacht, maar werd al voorspeld door de People Vaccine Alliance, een samenwerkingsorganisatie bestaande uit verschillende ngo’s. Volgens een door deze alliantie gemaakte berekening zou tenminste 90 procent van de inwoners van de 67 armste landen niet veel kans maken op een vaccin, doordat de rijkere landen alle vaccins opkopen. Canada bijvoorbeeld bestelde ongeveer negen doses per inwoner.

De huidige situatie toont volgens de WHO-baas aan dat het Covax-initiatief – bedoeld om alle landen gelijke mogelijkheden tot een vaccin te bieden – niet door de rijke staten wordt nageleefd. Hoewel veel grootmachten zich inschreven voor dit initiatief, begonnen ze namelijk voor zichzelf wel per direct allerlei vaccins te bestellen. ,,De meeste vaccinproducenten gaven toen de voorkeur aan het produceren voor rijkere landen boven het indienen van dossiers bij de WHO, omdat ze daar meer aan konden verdienen. Het is niet correct dat jonge gezonde mensen in rijke landen eerder een vaccin krijgen dan ouderen en verzorgingsmedewerkers in arme landen”, zegt Tedros.

Solidariteit

Naast dat het volgens de WHO-baas van solidariteit zou spreken als de rijkere landen zich zouden toeleggen op een eerlijkere vaccinverdeling, zou het ook bevorderlijk zijn voor de wereldgezondheid. De kans op nieuwe uitbraken is namelijk zelfs met landelijke groepsimmuniteit nog even groot, wanneer het virus een grens oversteekt.