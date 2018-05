Vuurwapen van agent afgepakt, inval in woning Amsterdam

Dat bevestigt de politie na berichtgeving van de Amsterdamse zender AT5. Vanaf een uur of drie was grote politie-actie gaande in Amsterdam Nieuw-West, waarbij de politie met talloze auto’s en een politiehelikopter op zoek was naar de man die het dienstwapen van de agent had ontvreemd.

Omdat het wapen niet meer te vinden was op de plaats van de aanhouding na de verkeersruzie, concludeerde de politie dat er iemand met het vuurwapen vandoor was. Daarop werd een ware klopjacht ingezet. Uiteindelijk kwam een arrestatieteam in actie en volgde een inval in een woning aan de Aaf Bouberstraat in Slotervaart.

Wapen in bosjes

Het wapen werd uiteindelijk niet in de woning gevonden, maar in de bosjes verderop in de wijk.

De politie is nog op zoek naar degene die het dienstwapen heeft meegenomen. Of het om diefstal gaat of dat het wapen in alle hectiek tijdens de arrestatie op straat is gevallen en later door iemand is opgepakt en meegenomen is niet duidelijk.

Bij de woninginval is niemand aangehouden.

Agent mishandeld

Toen de politie ingreep bij het handgemeen dat het gevolg was van de verkeersruzie zaterdagmiddag werd ook een diender geslagen. Volgens een woordvoerster van het korps gaat het naar omstandigheden goed met de mishandelde collega. De agent hield geen zwaar letsel aan de vechtpartij over.