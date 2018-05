62.000 handtekeningen voor referendum donorwet

Nijman is optimistisch: „in principe liggen we nog op schema. We hebben nu een vijfde van de handtekeningen binnen, in een zesde van de tijd. Maar voor mij mag het nog wel wat sneller gaan”, stelt hij.

De actiegroep GeenPeil wil met de handtekeningenactie de druk op minister Ollongren opvoeren. Zij probeert de wet intrekking van de referendumwet door de Eerste Kamer te loodsen. GeenPeil denkt dat als er over enkele weken een flink aantal handtekeningen is gezet voor het referendum, het kabinet zich wel genoodzaakt zal voelen om alsnog een referendum te houden.

Bij de kabinetsformatie hebben de regeringspartijen afgesproken om de referendumwet te schrappen. In de Tweede Kamer heeft een meerderheid al gestemd voor afschaffing.