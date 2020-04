Britse premier Boris Johnson naar intensive care

Ook nu is weer de boodschap dat het hier om een voorzorgsmaatregel gaat. Dat was ook het bericht toen Johnson zondagavond in het St. Thomas ziekenhuis – met uitzicht op de parlementsgebouwen – werd opgenomen.

In de loop van maandag wenste Johnson het heft nog niet uit handen te geven. Hoewel hij de crisisbesprekingen liet voorzitten door zijn plaatsvervanger Dominic Raab, minister van Buitenlandse Zaken, maakten woordvoerders van Johnson duidelijk dat de premier nog altijd op de hoogte werd gehouden van alle ontwikkelingen en ook de eindverantwoordelijkheid droeg.

Onverstaanbaar

Diverse partijgenoten maakten zich echter al ernstige zorgen. Tijdens videobesprekingen was Johnson afgelopen week diverse malen onverstaanbaar vanwege zijn hoestbuien. „Hij moet niet denken dat hij onmisbaar is”, liet een van de kabinetsleden, anoniem natuurlijk, weten aan diverse media.

De meeste anderen denken dat Johnson teveel hooi op zijn vork heeft genomen. Hij onderschatte zijn eigen weerstand en ging ervan uit dat het virus na een aantal dagen zou verdwijnen.

Dat bleek ijdele hoop. Waar andere leden van het Britse crisisteam, zoals minister van Gezondheidszorg Matt Hancock en de belangrijkste medische adviseur Chris Whitty, binnen een week herstelden van hun coronabesmetting, hield de koorts bij Johnson aan. Dat was reden om hem zondagavond naar een ziekenhuis te vervoeren.

In de loop van maandagmiddag kwam er een bericht dat Johnson al aan beademingsapparatuur zou liggen. Dat werd glashard ontkend door woordvoerders van de premier. Maar de krant The Daily Mail meldde in de loop van maandagmiddag wel dat Johnson extra zuurstof kreeg toegediend.

Longontsteking

De belangrijkste zorg is of Johnson een longontsteking heeft opgelopen of niet. De aanhoudende koorts is daarbij een veeg teken. Maar in het laatste persbericht van maandagavond werd duidelijk gemaakt dat Johnson, hoewel opgenomen op de intensive care afdeling, nog altijd geen gebruik maakte van beademingsapparatuur en dat hij nog altijd bij kennis is. De verhuizing naar de intensive care was geregeld om ervoor te zorgen dat hij, indien noodzakelijk, aangesloten kon worden op de noodzakelijke apparatuur.

Johnson en zijn 24 jaar jongere vriendin Carrie Symonds verwachten vroeg in de zomer een baby.

