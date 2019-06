CDA en andere partijen verbolgen over fiscus

Menno Snel Ⓒ ANP

DEN HAAG - Regeringspartij CDA en oppositiepartijen GroenLinks en SP zijn verbolgen over de gang van zaken rond de fiscus en het stopzetten van toeslagen. Zij vragen zich af of de Belastingdienst wel goed omgaat met ouders die de dupe zijn geworden van het beëindigen van toeslagen, en of gesprekken wel op een „nette manier” plaatsvinden.