BBB hint op einde kabinet: ’Soms beter om in slecht huwelijk uit elkaar te gaan’

Daarmee refereert Van der Plas aan de uitspraak van staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw), die het regeerakkoord dinsdagavond nog ’een huwelijkscontract’ noemde. Van der Plas ontving Hoekstra woensdagochtend op haar werkkamer voor een gesprek over onder meer de verkiezingsuitslag. „Ik heb gezegd dat 2030 moet worden losgelaten, en dat is natuurlijk het openbreken van het regeerakkoord. Ik zou dat wel graag zien.” De BBB-leider heeft Hoekstra op het hart gedrukt dat dat de beste optie is. „Voor de korte termijn geeft dat een hoop herrie, maar D66 mag ook wel een keer meebewegen. Je moet kijken wat op de langere termijn beter is.”

Hoekstra en Van der Plas spreken van ’een goed gesprek’. „We hebben gesproken over de uitslag. Ik heb de vertrouwenscrisis aangehaald, de kloof tussen overheid en burger”, vertelt Van der Plas. „Ik heb hem extra op het hart gedrukt om van 2030 en onteigenen af te stappen.” Dat gaat over het behalen van de stikstofdoelen, waarover in de coalitie veel te doen is.

Raakvlakken

De BBB-leider zegt dat er ’al langer raakvlakken zijn tussen haar partij en het CDA’. „Maar niet op alles. We kijken wel of dat niet beter kan. 2035 staat in de wet, ik weet niet of het CDA dat wil.” Van der Plas heeft ook advies gegeven over de brief waarmee het kabinet vrijdag komt. „Kom met concrete stappen vrijdag, met een tijdschema.”

Hoekstra wilde weinig kwijt over het onderhoud. „Wij hebben het gehad over de situatie landelijk en in de provincies, en ook over stikstof. Maar ik ga daar verder geen uitspraken over doen. We hebben het er vooral over gehad wat deze verkiezingsuitslag betekent landelijk en voor de provincies.”

De ontmoeting begon enigszins ongemakkelijk, toen Hoekstra de verkeerde kamer in glipte in de gang van BBB in de Tweede Kamer, terwijl Van der Plas in haar werkkamer zat te wachten. Er zullen volgens de CDA-leider nog ontmoetingen volgen. „Ik denk dat we het gesprek zeker voortzetten.”

Er volgen komende dagen ook nog gesprekken zonder Van der Plas. Donderdagavond is er namelijk weer een beraad met premier Rutte, de vicepremiers en hun secondanten. Dinsdagavond sprak dat gezelschap ook al op het ministerie van Algemene Zaken, waarna er een brief aan de Tweede Kamer werd toegezegd.