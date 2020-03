Postbode verkleedt zich om thuiszitters op te vrolijken

Matson schrijft op Instagram bij een van zijn outfits: „Terwijl het coronavirus de wereld in haar greep heeft moet ik blijven werken en post blijven bezorgen. Vandaag deed ik dat in stijl, en zo kreeg ik een paar mensen aan het lachen. Dat was het ultieme doel.”

In gesprek met Bored Panda vertelt Matson dat hij al vier jaar postbode is. En hij is blij ook: „Ik ben dol op de frisse lucht en vind het leuk om mensen te ontmoeten.”

Best eenzaam

Inmiddels heeft hij zijn huidige route nu twee jaar, hij kent zijn wijk en de bewoners dus best goed: „Het zijn fantastische mensen.” Een mooie bijkomstigheid: Matson woont zelf ook in de wijk.

Jon (links): „Mensen laten lachen is het ultieme doel.” Ⓒ Jon Matson / Instagram

Tijdens een werkdag vóór de coronacrisis maakte hij graag zo nu en dan praatjes met de bewoners van de wijk. Het contact - met iedereen - is flink afgenomen, en dat voelt best eenzaam, vertelt de Brit.

Verschillende outfits

Sinds een aantal dagen probeert hij daarom toch het beste ervan te maken en gaat hij verkleed door de straten. Hij heeft zich al laten zien als cheerleader, Griekse soldaat en in een ’leuk jurkje’.

Voor zijn ronde door de straten van West Boldon plaats hij een foto van de outfit op Instagram, zodat iedereen kan genieten van de vertoning.