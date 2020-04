Fietser (18) Oss lijkt doodgestoken door verwarde man

Dat bevestigt de politie Oost-Brabant aan De Telegraaf. Rik werd zondag iets voor acht uur in de ochtend naast zijn fiets gevonden, op de kruising van de Julianasingel en de Dr. Saal van Zwanenbergsingel in Oss. Dat was dichtbij het verzorgingstehuis waar hij werkte.

Op dat moment was nog niet duidelijk wat er er met het slachtoffer was gebeurd. Hij overleed op de plek waar hij gevonden werd aan zijn verwondingen. Uit nader onderzoek bleek dat de man door steekwonden om het leven was gekomen. Het bleek te gaan om de 18-jarige Rik van de Rakt uit Heesch. Zijn dood is in het dorp ingeslagen als een bom.

Tipgever

De politie ging met man en macht op zoek naar de dader. Al snel meldde zich een tipgever die een verwarde man had gezien op het station van Oss die ochtend. Agenten gingen naar het station toe en troffen daar deze man aan, met een mes op zak. Hij werd meteen opgepakt en zit nog vast. De man wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Desgevraagd laat de politie weten dat er geen aanwijzingen zijn dat verdachte en slachtoffer elkaar kenden. Rik is dus mogelijk een willekeurig gekozen slachtoffer.

Het rechercheteam dat de dodelijke steekpartij onderzoekt, probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd en zoekt naarstig naar getuigen. Zo hoopt de politie dat een fietser die op de Heescheweg richting Heesch fietste, zich meldt. Mogelijk heeft hij iets gezien.

