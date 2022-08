Oorlog in Oekraïne Dag 164 van de invasie LIVE | Topoverleg Poetin en Erdogan over graandeal Oekraïne

Kopieer naar clipboard

Poetin en Erdogan tijdens een eerdere ontmoeting dit jaar. Ⓒ AFP

De oorlog in Oekraïne duurt nu ruim vijf maanden. De Russische president Poetin ontvangt zijn Turkse ambtgenoot Erdogan in kustplaats Sotsji. De twee leiders spreken elkaar over hoe de 'graandeal' ervoor staat. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier.