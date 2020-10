Dode en vermisten door noodweer in Italië en Frankrijk

Ⓒ Hollandse Hoogte

MILAAN - Bij overstromingen als gevolg van noodweer in het noorden van Italië en het zuidoosten van Frankrijk zijn circa twintig mensen vermist geraakt. In Italië is volgens de autoriteiten zeker een persoon om het leven gekomen. In Frankrijk worden zeker acht mensen vermist, onder wie twee brandweerlieden, meldden Franse media. De dode in Italië was een lid van de vrijwillige brandweer.