Doden en vermisten door noodweer in Italië en Frankrijk

Hevige regens en storm hebben in dalen tot aardverschuivingen en overstromingen geleid. De schade aan panden naast beken of rivieren en aan bruggen is in de getroffen regio’s kolossaal, volgens plaatselijke media. Beelden tonen weggeslagen panden en zelfs een door een rivier meegesleurd huis. Het Franse leger is ingeschakeld om hulp te bieden in voor een deel volkomen geïsoleerd geraakte gebieden circa 50 kilometer ten noorden van Nice, met name de vallei van de Vésubie. De France premier Jean Castex is naar Nice gegaan en zei erg bezorgd te zijn over de omvang van de schade.

